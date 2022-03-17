Гимаев-мл.: О’Делл — реальная потеря для «Динамо», уход Петерссона назвать ей сложно

Комментатор КХЛ ТВ, бывший защитник московского «Динамо» и ЦСКА Сергей Гимаев в преддверии старта полуфинала Западной конференции прокомментировал ситуацию с легионерами в стане команды Алексея Кудашова.
«Важным фактором для «Динамо» перед стартом серии является тот факт, что команду покинули О’Делл и Петерссон. Об этом накануне уже официально рассказал Алексей Кудашов.
Согласен, что уход Петерссона вообще сложно назвать потерей. Это больше потеря в глубине состава. А вот О’Делл был очень важным игроком. В серии с «Северсталью» он проявил себя с лучшей стороны. Это игрок, который был хорош в созидании, неплохо смотрелся в обороне и также оказывал ещё и физическое воздействие на соперников. Много силовых приёмов, много стычек было в его исполнении. Он важный хоккеист при игре в большинстве, которое у «Динамо» неплохо работало. Поэтому О’Делл – это реальная потеря для «Динамо». Но не будем забывать и о том, что ЦСКА тоже потерял двух шведских легионеров – Нордстрёма и Валльмарка – так что в этом плане обе команды понесли потери.
Если бы у «Динамо» уехал ещё и Линдберг, то могло развалиться всё второе звено и первая бригада большинства? Давайте будем надеяться, что он всё-таки доиграет плей-офф до конца. Действительно они уже потеряли О’Делла, и если бы уехал ещё и швед, то это бы стало болезненным ударом для «Динамо». А так во второй тройке остались Линдберг и Рашевский, и теперь нужно подобрать им партнёра, чтобы звено выглядело солидно. Может сыграть Клинкхаммер, так что у них есть игроки», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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