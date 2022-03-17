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Стали известны составы «Трактора» и «Салавата» на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ

Стали известны составы «Трактора» и «Салавата» на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ
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Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на первый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Шабанов;
Карпухин — Рольгизер, Шварев — Стась — Потапов.

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Скрынник);
Коледов – Науменков, Кулёмин – Кадейкин – Шмелёв;
Мухамадуллин – Хафизуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;
Панин – Бирюков, Санников – Картаев – Кузьмин;
Зубарев, Скориков — Пустозёров – Пименов – Алалыкин.

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