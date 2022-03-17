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«Трактор» и «Салават» не открыли счёт в первом периоде матча 1/4 финала Кубка Гагарина

«Трактор» и «Салават» не открыли счёт в первом периоде матча 1/4 финала Кубка Гагарина
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». По окончании первого периода команды не сумели открыть счёт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в первом раунде плей-офф в Восточной конференции «Трактор» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в серии со счётом 4-0, а «Салават Юлаев» оказался сильнее новосибирской «Сибири» (4-1).

Сегодня, 17 марта, в другом матче дня сыграют московские «Динамо» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск. В других парах сыграют СКА и «Спартак», а также «Металлург» и «Авангард».

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