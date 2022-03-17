Московское «Динамо» опубликовало состав на игру с ЦСКА без ушедших легионеров

ЦСКА и московское «Динамо» назвали свои составы на первый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Киселевич — Диц, Окулов – Каменев – Плотников;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор — Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв.
«Динамо»:
Бочаров (Ерёменко);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ефремов;
Бойков — Сергеев, Клинкхаммер — Линдберг — Рашевский;
Педан — Е. Зайцев, Петунин — Фисенко — Игумнов;
Новиков, О. Зайцев, Тринеев — Якимов — Муранов.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 17 марта 2022
-
18:38
-
18:30
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:39
-
17:30
-
17:05
-
16:37
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:29
-
15:10
-
15:00
-
14:39
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:30
-
13:23
-
13:23
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:53