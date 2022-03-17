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ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Московское «Динамо» опубликовало состав на игру с ЦСКА без ушедших легионеров

Московское «Динамо» опубликовало состав на игру с ЦСКА без ушедших легионеров
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ЦСКА и московское «Динамо» назвали свои составы на первый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Киселевич — Диц, Окулов – Каменев – Плотников;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор — Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв.

«Динамо»:

Бочаров (Ерёменко);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ефремов;
Бойков — Сергеев, Клинкхаммер — Линдберг — Рашевский;
Педан — Е. Зайцев, Петунин — Фисенко — Игумнов;
Новиков, О. Зайцев, Тринеев — Якимов — Муранов.


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