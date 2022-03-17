Московское «Динамо» опубликовало состав на игру с ЦСКА без ушедших легионеров

ЦСКА и московское «Динамо» назвали свои составы на первый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Киселевич — Диц, Окулов – Каменев – Плотников;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Гилмор — Грудинин, Абрамов – Панкратов – Мингачёв.



«Динамо»:



Бочаров (Ерёменко);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ефремов;

Бойков — Сергеев, Клинкхаммер — Линдберг — Рашевский;

Педан — Е. Зайцев, Петунин — Фисенко — Игумнов;

Новиков, О. Зайцев, Тринеев — Якимов — Муранов.





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