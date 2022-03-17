«Как укротить лису». «Авангард» показал проморолик к серии с «Металлургом»
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Омский «Авангард» на официальном YouTube-канале опубликовал новое видео с промо серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом».
По сюжету главный тренер клуба Боб Хартли обращается к доктору с советами на тему: как вести себя с лисой. Ранее «Авангард» выпускал подобный ролик к серии первого раунда с «Ак Барсом», которую омичи выиграли со счётом 4-2.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».
Напомним, «Магнитка» в первом раунде оказалась сильнее казахстанского «Барыса» со счётом в серии 4-1.
Первый матч между «Авангардом» и «Металлургом» состоится в пятницу, 18 марта, на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 17:00 по московскому времени.
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