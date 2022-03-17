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«Салават Юлаев» с минимальным счётом обыграл «Трактор» в 1-м матче 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» с минимальным счётом обыграл «Трактор» в 1-м матче 1/4 финала плей-офф КХЛ
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в первой встрече в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Единственную шайбу во встрече на 22-й минуте забросил нападающий «Салавата» Степан Санников. Владислав Картаев прорвался по флангу и прострелил на пятак, шайба отскочила к Санникову, который с близкого расстояния пробил Вилла. Судьи изучили повтор и подтвердили, что шайба пересекла линию ворот. Также ассистентом выступил Виктор Тихонов.

Следующий матч серии состоится также в Челябинске и пройдёт в субботу, 19 марта. Начало — в 15:00 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Санников (Картаев, Тихонов) – 21:20 (5x5)
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