«Салават Юлаев» с минимальным счётом обыграл «Трактор» в 1-м матче 1/4 финала плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в первой встрече в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



Единственную шайбу во встрече на 22-й минуте забросил нападающий «Салавата» Степан Санников. Владислав Картаев прорвался по флангу и прострелил на пятак, шайба отскочила к Санникову, который с близкого расстояния пробил Вилла. Судьи изучили повтор и подтвердили, что шайба пересекла линию ворот. Также ассистентом выступил Виктор Тихонов.



Следующий матч серии состоится также в Челябинске и пройдёт в субботу, 19 марта. Начало — в 15:00 по московскому времени.