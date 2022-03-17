Лямся — об 1:0 с «Трактором»: стал ли «Салават» фаворитом после победы? Конечно, нет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:0).



«Настоящая битва, нам противостоял очень сильный соперник, который смог сохранить всех иностранных игроков. У них отличный вратарь, отличное большинство. Я доволен командной победой.



Я доволен игровым планом, который мы использовали, как он сегодня действовал. Мы прекрасно знаем соперника, мы много раз встречались с ними, понимаем их сильные и слабые стороны, на основе этого старались строить план на игру. Считаю, у нас всё получилось.



В третьем периоде был лишь один момент? Начнём с того, что мы играли против одной из лучших команд в лиге, мы готовились к этому. Ты можешь сдерживать соперника, либо играя с шайбой в атаке, либо контролируя необходимые участки в своей зоне. Ты должен понимать, какой план тебе подходит сейчас. Мы будем вносить корректировки, учитывая сегодняшнюю игру.



Идёт время плей-офф, хоккей в нём отличается. Мы понимали, что они будут играть активно, делали акцент на этом, хорошо сыграли и смогли сдержать этот напор. Было несколько хороших спасений от Шарыченкова.



Мы прекрасно понимали, как соперник играл в прошлом году. Хотя состав изменился, мы понимали, как они будут играть, понимали их привычки, применили прошлогодние наработки.



Можно ли сказать, что «Салават» контролировал игру, несмотря на стиль игры? Ребята провели великолепную работу — и тактически, и ментально, и физически, выиграть у такого сильного соперника дорогого стоит. Соперник тоже создавал моменты, но мы следовали плану, невозможно контролировать игру всё время, когда против тебя такой сильный оппонент.



Стал ли «Салават» фаворитом серии после победы? Конечно, нет. Это был лишь первый матч, основываясь на регулярке, можно сказать, что мы андердог, но и андердоги выигрывают серии. Мы продолжим придерживаться плана. По моей философии всегда надо готовиться к серии, которая продлится семь матчей, нам надо одержать четыре победы», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.