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ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Форвард «Динамо» Якимов забросил шайбу в ворота ЦСКА после классной передачи от Муранова

Форвард «Динамо» Якимов забросил шайбу в ворота ЦСКА после классной передачи от Муранова
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» продолжается матч в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между ЦСКА и московским «Динамо». По окончании второго периода счёт в матче ничейный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте шайбу в ворота красно-синих забросил форвард «Динамо» Богдан Якимов. Бело-голубые подловили армейцев на контратаке. Иван Муранов влетел в зону и сделал пас на Якимова, который с близкого расстояния пробил Ивана Федотова. Также результативный балл заработал Богдан Тринеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе ЦСКА шайбу на 14-й минуте забросил Константин Окулов.

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