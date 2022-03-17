Форвард «Динамо» Якимов забросил шайбу в ворота ЦСКА после классной передачи от Муранова

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» продолжается матч в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между ЦСКА и московским «Динамо». По окончании второго периода счёт в матче ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 33-й минуте шайбу в ворота красно-синих забросил форвард «Динамо» Богдан Якимов. Бело-голубые подловили армейцев на контратаке. Иван Муранов влетел в зону и сделал пас на Якимова, который с близкого расстояния пробил Ивана Федотова. Также результативный балл заработал Богдан Тринеев.

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В составе ЦСКА шайбу на 14-й минуте забросил Константин Окулов.