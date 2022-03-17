Форвард «Динамо» Якимов забросил шайбу в ворота ЦСКА после классной передачи от Муранова
Поделиться
В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» продолжается матч в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между ЦСКА и московским «Динамо». По окончании второго периода счёт в матче ничейный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 33-й минуте шайбу в ворота красно-синих забросил форвард «Динамо» Богдан Якимов. Бело-голубые подловили армейцев на контратаке. Иван Муранов влетел в зону и сделал пас на Якимова, который с близкого расстояния пробил Ивана Федотова. Также результативный балл заработал Богдан Тринеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе ЦСКА шайбу на 14-й минуте забросил Константин Окулов.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
21:50
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:13
-
19:57
-
19:54
-
19:20
-
19:06
-
19:02
-
18:38
-
18:30
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:39
-
17:30
-
17:05
-
16:37
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:29
-
15:10
-
15:00
-
14:39
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:30
-
13:23
Партнерский контент