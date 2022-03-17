Ткачёв: хоккеисты «Салавата» стараются не хуже уехавших легионеров, игра шла от ножа

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1).
«Бывают такие матчи, когда игра идёт до гола. «Салават Юлаев» сегодня первым забил и здорово оборонялся: много бросков заблокировали, здорово сыграли в меньшинстве. В таких встречах нужно уметь переломить ход игры. Сыграть где-то через себя. Нам сегодня этого не удалось.
Сохраняли спокойствие и концентрацию, старались не сбиваться на индивидуальную игру. Старались всё-таки выполнять задание. Были опасные моменты, ребята самоотверженно пластались. В плане эмоций всё было отлично.
Я не думаю, что была какая-то недооценка. Ещё до старта серии говорили, что в плей-офф совершенно другая игра. Ребята вышли и бились. Они же бьются не хуже других ребят, выходят и отдают себя полностью игре. Стараются не хуже легионеров, которые уехали. Здесь игра идёт от ножа, кто лучше выполнит игровое задание, кто больше заблокирует бросков.
Это плей-офф. Здесь один наброс может решить исход матча. Как сегодня показала игра, один гол может многое решить. Бросок, добивание – гол. Потом попробуй взломай эту оборону. Все умеют обороняться. Эта система игры во всех клубах сейчас. Ребята стараются эту систему выполнять. Недооценки не было.
Игра была очень похожа, с той точки зрения, что у команд одинаковый раскат и откат. Система игры – зеркальная. Для болельщиков это кажется немного скучным, но у нас такая схема.
В четырёх матчах из пяти в плей-офф «Трактор» пропускает первым. В чём причина? Это хоккей, соперник тоже может забить», — цитирует Ткачёва официальный сайт клуба.
- 17 марта 2022
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