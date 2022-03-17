Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА переиграл московское «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА переиграл московское «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
Комментарии

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в первой игре в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

На 14-й минуте счёт открыл форвард армейцев Константин Окулов. Ему ассистировал Владислав Каменев. Ответную шайбу на 33-й минуте забросил Богдан Якимов, голевой пас на счету Ивана Муранова и Богдана Тринеева.

ЦСКА вышел вперёд во второй раз на 43-й минуте, отличился форвард Семён Панкратов, ассистенты — Виталий Абрамов и Тахир Мингачёв. Увеличил преимущество подопечных Сергея Фёдорова на 50-й минуте Антон Слепышев, результативные баллы также набрали Павел Карнаухов и Джон Гилмор.

На последней минуте встречи одну шайбу отыграл нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв.

Следующий матч пройдёт в субботу, 19 марта, на «ЦСКА-Арене». Начало — в 17:00 мск.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Окулов (Каменев) – 13:34 (5x5)   1:1 Якимов (Муранов, Тринеев) – 32:55 (5x5)   2:1 Панкратов (Абрамов, Мингачёв) – 42:13 (4x4)   3:1 Слепышев (Карнаухов, Гилмор) – 49:38 (5x5)   3:2 Шипачёв (Клинкхаммер) – 59:23 (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022