ЦСКА переиграл московское «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в первой игре в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



На 14-й минуте счёт открыл форвард армейцев Константин Окулов. Ему ассистировал Владислав Каменев. Ответную шайбу на 33-й минуте забросил Богдан Якимов, голевой пас на счету Ивана Муранова и Богдана Тринеева.



ЦСКА вышел вперёд во второй раз на 43-й минуте, отличился форвард Семён Панкратов, ассистенты — Виталий Абрамов и Тахир Мингачёв. Увеличил преимущество подопечных Сергея Фёдорова на 50-й минуте Антон Слепышев, результативные баллы также набрали Павел Карнаухов и Джон Гилмор.



На последней минуте встречи одну шайбу отыграл нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв.



Следующий матч пройдёт в субботу, 19 марта, на «ЦСКА-Арене». Начало — в 17:00 мск.