Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 17 марта

Сегодня, 17 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались ЦСКА и московское «Динамо», на Востоке — «Трактор» и «Салават Юлаев».



Армейцы одержали победу над бело-голубыми со счётом 3:2. В составе победителей отличились Константин Окулов, Семён Панкратов и Антон Слепышев, у «Динамо» отметились Богдан Якимов и Вадим Шипачёв.

«Трактор» уступил в домашней встрече «Салавату Юлаеву». Единственную шайбу в матче забросил форвард уфимцев Степан Санников.

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:



СКА — «Спартак», 0-0;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 1-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 0-0;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 0-1.



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