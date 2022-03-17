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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 17 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 17 марта
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Сегодня, 17 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались ЦСКА и московское «Динамо», на Востоке — «Трактор» и «Салават Юлаев».

Армейцы одержали победу над бело-голубыми со счётом 3:2. В составе победителей отличились Константин Окулов, Семён Панкратов и Антон Слепышев, у «Динамо» отметились Богдан Якимов и Вадим Шипачёв.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Окулов (Каменев) – 13:34 (5x5)   1:1 Якимов (Муранов, Тринеев) – 32:55 (5x5)   2:1 Панкратов (Абрамов, Мингачёв) – 42:13 (4x4)   3:1 Слепышев (Карнаухов, Гилмор) – 49:38 (5x5)   3:2 Шипачёв (Клинкхаммер) – 59:23 (6x5)

«Трактор» уступил в домашней встрече «Салавату Юлаеву». Единственную шайбу в матче забросил форвард уфимцев Степан Санников.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Санников (Картаев, Тихонов) – 21:20 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина - 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 0-0;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 1-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 0-0;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 0-1.

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