Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 17 марта

Сегодня, 17 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались ЦСКА и московское «Динамо», на Востоке — «Трактор» и «Салават Юлаев».
Армейцы одержали победу над бело-голубыми со счётом 3:2. В составе победителей отличились Константин Окулов, Семён Панкратов и Антон Слепышев, у «Динамо» отметились Богдан Якимов и Вадим Шипачёв.
«Трактор» уступил в домашней встрече «Салавату Юлаеву». Единственную шайбу в матче забросил форвард уфимцев Степан Санников.
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Спартак», 0-0;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 1-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 0-0;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 0-1.
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