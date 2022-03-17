С. Фёдоров — о Нестерове: если не можем спросить с лидеров, с кого тогда можно спросить?

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал действия игроков в матче с московским «Динамо» (3:2).
«Были моменты, когда мы хорошо распоряжались шайбой. Но вы поймите, мы играли против хорошей динамичной команды с определённой командной скоростью. Там есть исполнители, наработанные моменты, домашние заготовки. Но иногда у нас были определённые окна, куда соперник входил и достаточно легко распоряжался шайбой в нашей зоне. Мы довольны первым шагом. Победа дома важна, но как мы знаем, каждая игра имеет определённый смысл. Поэтому не расслабляемся.
Ошибка Светлакова и действия Нестерова в конце матча, когда он бросил по пустым воротам и привёз вбрасывание в нашу зону? Как я уже сказал, мы вместе выигрываем и, наверное, вместе проигрываем. Это плей-офф. Если мы не можем спросить с лидеров, с кого можно тогда спросить? Определённый анализ будет проведён. Мы должны разобрать ситуацию и самим понять, куда двигаться. Минимум, который сейчас можно сказать, это то, что мы поговорим с ребятами, которых вы назвали.
Чувствовал ли я, что соперник выхолощен после серии с «Северсталью»? Нелегко ехать на выезд, уступая 0-2 в серии. Динамовцы — молодцы, что вытащили эту битву. Не думаю, что они были выхолощенными или усталыми. А плей-офф — не всегда дело физики. Тут важны воля, характер и сплочённость ребят», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 марта 2022
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