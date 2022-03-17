Якимов: слышал, что Муранову кричали с лавки, поэтому был готов к броску

Нападающий московского «Динамо» Богдан Якимов подвёл итоги первого матча с ЦСКА (2:3) в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Была плотная игра. Это начало серии. Возможно, что поначалу где-то немного притирались, много эмоций. Но это только начало, поэтому разберём ошибки и дальше будем действовать лучше.



Помню ли когда последний раз забивал в плей-офф? Давным-давно. Думаю, что ещё за «Нефтехимик». Сегодняшний гол очень важен для меня, потому что вернулся в игру. Получилось так, что немного отсутствовал, мало играл в предыдущей серии. Поэтому очень рад забитому голу. Получилось вернуться в игру. Дай бог, что дальше буду помогать команде.



Ожидал ли настолько эффектный пас от Муранова? Если честно, 50 на 50. Молодец, что отдал такой пас. Я слышал, что ему кричали и подсказывали с лавки, поэтому, когда он начал отдавать, я подготовился и был готов к броску. Рад, что получилось попасть.



Думаю, что у нас закалился характер в предыдущей серии, которая тоже была очень тяжёлой. Нам надо терпеливо и кропотливо выполнять установку тренера. Играть друг за друга, терпеть в каких-то моментах, и тогда всё сложится удачно. Моё удаление в конце матча? Это были эмоции, потому что шла концовка игры – мы проигрывали в две шайбы и нужно было что-то делать. Где-то я не совладал с эмоциями.



Шайба Шипачёва была очень важной. Думаю, что она пойдёт нам на пользу. И ребята, которые забили шайбу, почувствуют уверенность. И вся команда могла сравнять счёт, реализуй момент на последних секундах. Полезная шайба для нас.



Как пробить Федотова? Хороший вратарь, но и у нас хорошие вратари. Идёт такой отрезок чемпионата, где других вратарей не осталось», — передаёт слова Якимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.