Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоятся матчи в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во второй игровой день пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.
В 17:00 по московскому времени в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» сыграют местный «Металлург» и омский «Авангард». В 19:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» СКА примет московский «Спартак».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих встреч.
Вчера, 17 марта, «Салават Юлаев» одержал победу в гостях над «Трактором» (1:0), а ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» (3:2).
По ходу первого раунда «Спартак» выбил из плей-офф «Йокерит», который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, СКА переиграл минское «Динамо», «Металлург» обыграл в серии «Барыс», а «Авангард» — «Ак Барс».
- 18 марта 2022
-
11:39
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
09:50
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:12
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:40
-
07:31
-
07:30
-
07:24
-
07:21
-
07:14
-
07:10
-
07:03
-
06:47
-
06:46
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:24
-
06:20
-
06:03
-
05:57