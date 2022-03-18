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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 18 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 18 марта
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Сегодня, 18 марта, состоятся матчи в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во второй игровой день пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.

В 17:00 по московскому времени в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» сыграют местный «Металлург» и омский «Авангард». В 19:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» СКА примет московский «Спартак».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих встреч.

Вчера, 17 марта, «Салават Юлаев» одержал победу в гостях над «Трактором» (1:0), а ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» (3:2).

По ходу первого раунда «Спартак» выбил из плей-офф «Йокерит», который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, СКА переиграл минское «Динамо», «Металлург» обыграл в серии «Барыс», а «Авангард» — «Ак Барс».

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