Александр Овечкин забил 38-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу столичного клуба. Один из голов за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин забил 38-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 35 результативных передач в 60 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1257 матчах, в которых забил 767 голов и сделал 625 результативных передач.