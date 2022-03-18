Кузнецов с передачи Овечкина забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 7:2 в пользу столичного клуба. Один из голов за «Вашингтон» забил российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Кузнецов забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 40 результативных передач в 59 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Кузнецов принял участие в 579 матчах, в которых забил 149 голов и сделал 329 результативных передач.
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