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Кузнецов с передачи Овечкина забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Кузнецов с передачи Овечкина забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 7:2 в пользу столичного клуба. Один из голов за «Вашингтон» забил российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кузнецов забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 40 результативных передач в 59 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Кузнецов принял участие в 579 матчах, в которых забил 149 голов и сделал 329 результативных передач.

Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы
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