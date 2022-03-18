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«Филадельфия» переиграла «Нэшвилл» в результативном матче

«Филадельфия» переиграла «Нэшвилл» в результативном матче
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В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:4.

Счёт голам открыли хозяева – на 8-й минуте забил Трэвис Санхайм. На 21-й минуте сравнял Таннер Жанно. Уже через минуту хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Кэм Йорка. На 24-й минуте преимущество упрочил Джеймс ван Римсдайк. На 26-й минуте отыграл одну шайбу Филипп Майерс. На 37-й минуте счёт был равным – Райан Джохансен отличился.

Третий период стартовал с гола Филипа Форсберга на 42-й минуте, который вывел гостей вперёд. Но на 56-й минуте Кевин Хейз сравнял счёт, а на 59-й минуте победную для хозяев шайбу забросил Джоэль Фараби.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Санхайм – 07:44 (5x5)   1:1 Жанно (Сиссонс) – 20:23 (5x5)   2:1 Йорк (Конечны, Фараби) – 21:22 (5x4)   3:1 ван Римсдайк – 23:48 (5x5)   3:2 Майерс (Йози, Казинс) – 25:16 (5x5)   3:3 Джохансен (Гранлунд, Йози) – 36:05 (5x4)   3:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 41:11 (5x5)   4:4 Хейз (Ристолайнен) – 55:45 (4x4)   5:4 Фараби (Хейз, Санхайм) – 58:41 (5x5)
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