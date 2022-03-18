«Филадельфия» переиграла «Нэшвилл» в результативном матче

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:4.
Счёт голам открыли хозяева – на 8-й минуте забил Трэвис Санхайм. На 21-й минуте сравнял Таннер Жанно. Уже через минуту хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Кэм Йорка. На 24-й минуте преимущество упрочил Джеймс ван Римсдайк. На 26-й минуте отыграл одну шайбу Филипп Майерс. На 37-й минуте счёт был равным – Райан Джохансен отличился.
Третий период стартовал с гола Филипа Форсберга на 42-й минуте, который вывел гостей вперёд. Но на 56-й минуте Кевин Хейз сравнял счёт, а на 59-й минуте победную для хозяев шайбу забросил Джоэль Фараби.
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