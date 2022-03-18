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Иван Барбашёв забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом»

Иван Барбашёв забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом»
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче ничейный – 2:2.

На 42-й минуте матча счёт сравнял российский нападающий хозяев Иван Барбашёв. Помог пас россиянину нападающий из США Брэндон Саад. Эта шайба стала 19-й для Барбашёва в сезоне.

Примечательно, что Барбашёв поучаствовал и в первом голе своей команды. На 37-й минуте отличился форвард, представляющий Канаду, Дэвид Перрон. На счету Барбашёва же голевая передача. Также пасом отметился канадский защитник Колтон Параэйко.

У гостей на 15-й минуте матча счёт открыл Чад Руведел благодаря передачам Маркуса Петтерсона и Радима Зогорна. А на 31-й минуте вторую шайбу для своей команды забросил Майк Мэтисон. Ему же помогли Каспери Капанен и Джон Марино.

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