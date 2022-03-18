Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 33 шайб

Александр Овечкин забросил 768-ю шайбу и сократил отставание от Горди Хоу до 33 голов.



В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», на 11-й минуте второй 20-минутки очередную шайбу гостей забросил 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 38-й в текущем сезоне. Ему ассистировали Конор Шири и Том Уилсон.



На счету россиянина теперь 768 заброшенных шайб в лиге, второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.



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