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«Питтсбург» одержал победу над «Сент-Луисом» в серии буллитов. Барбашёв набрал 2 очка

«Питтсбург» одержал победу над «Сент-Луисом» в серии буллитов. Барбашёв набрал 2 очка
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Питтсбург Пингвинз» встреча завершилась победой гостей 3:2 после серии послематчевых буллитов. Иван Барабашёв забил гол и записал на свой счёт голевую передачу.

У гостей на 15-й минуте матча счёт открыл Чад Руведел благодаря передачам Маркуса Петтерсона и Радима Зогорна. А на 31-й минуте вторую шайбу для своей команды забросил Майк Мэтисон. Ему же помогли Каспери Капанен и Джон Марино. Вскоре Дэвид Перрон с передачи Ивана Барабашёва нивелировал отставание хозяев. Далее сам Иван отличился уже забитой шайбой с передачи Брэндона Саада, тем самым переведя игру в овертайм. В итоге всё решилось в серии буллитов. Победу со счётом 3:2 одержал «Питтсбург». Единственный буллит реализовал Брайан Раст.

Для российского форварда эта шайба стала 19-й в этом сезоне. Всего у Барабашёва 43(19+24) очка в регулярке НХЛ. «Сент-Луис» продолжает располагаться на третьем месте в Западной конференции с 77 очками. «Питтсбург» поднялся на пятую строчку в Восточной конференции, теперь имя в своём активе 83 балла. По этому показателю он сравнялся с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Руведел (Петтерссон, Зогорна) – 14:42 (5x5)   0:2 Мэтисон (Капанен, Марино) – 30:52 (5x5)   1:2 Перрон (Барбашёв, Парэйко) – 36:55 (5x5)   2:2 Барбашёв (Саад) – 41:49 (5x5)   2:3 Раст – 65:00 (ПБ)
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