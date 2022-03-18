«Питтсбург» одержал победу над «Сент-Луисом» в серии буллитов. Барбашёв набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Питтсбург Пингвинз» встреча завершилась победой гостей 3:2 после серии послематчевых буллитов. Иван Барабашёв забил гол и записал на свой счёт голевую передачу.



У гостей на 15-й минуте матча счёт открыл Чад Руведел благодаря передачам Маркуса Петтерсона и Радима Зогорна. А на 31-й минуте вторую шайбу для своей команды забросил Майк Мэтисон. Ему же помогли Каспери Капанен и Джон Марино. Вскоре Дэвид Перрон с передачи Ивана Барабашёва нивелировал отставание хозяев. Далее сам Иван отличился уже забитой шайбой с передачи Брэндона Саада, тем самым переведя игру в овертайм. В итоге всё решилось в серии буллитов. Победу со счётом 3:2 одержал «Питтсбург». Единственный буллит реализовал Брайан Раст.



Для российского форварда эта шайба стала 19-й в этом сезоне. Всего у Барабашёва 43(19+24) очка в регулярке НХЛ. «Сент-Луис» продолжает располагаться на третьем месте в Западной конференции с 77 очками. «Питтсбург» поднялся на пятую строчку в Восточной конференции, теперь имя в своём активе 83 балла. По этому показателю он сравнялся с «Торонто Мэйпл Лифс».

Новость по теме Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса»