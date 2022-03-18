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Гонка снайперов НХЛ: Овечкин догнал Коннора, форварды делят 4-е место

Гонка снайперов НХЛ: Овечкин догнал Коннора, форварды делят 4-е место
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Александр Овечкин забросил 38-ю шайбу и догнал Кайла Коннора в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», на 11-й минуте второй 20-минутки очередную шайбу гостей забросил 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 38-й в текущем сезоне. Ему ассистировали Конор Шири и Том Уилсон.

Россиянин теперь поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. С ним эту строчку делит Коннор, у которого столько же заброшенных шайб. Третье место занимает страйкер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 39 голов. Вторая строчка за Крисом Крайдером из «Нью-Йорк Рейнджерс» (40), а возглавляет рейтинг нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с 45 голами.

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