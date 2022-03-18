Овечкин догнал Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два очка в регулярном матче НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» и теперь делит 22 место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ с канадцем Люком Робитайлом.



В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 7:2, Овечкин набрал забил гол и отдал голевую передачу, что позволило ему догнал Люка Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ.



Сейчас у российского форварда 1394 (768+62) очка в 1255 матчах в лиге, у канадского обладателя Кубка Стэнли Люка Робитайла ровно столько же. Игроки на данный момент делят 22-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги. Более того, Овечкин поднялся на четвёртое место в топе снайперов этого сезона, всего в его активе 38 голов очка после 60 игр. По этому показателю он опережает соотечественника Кирилла Капризова(10 место), у которого 32 шайбы за 58 игр за «Миннесоту Уайлд».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».