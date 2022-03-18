Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче с «Вашингтоном» защитник «Коламбуса» Дин Кукан отправил шайбу в свои ворота

В матче с «Вашингтоном» защитник «Коламбуса» Дин Кукан отправил шайбу в свои ворота
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2

В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Мартин Фегервары, Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири и Евгений Кузнецов. Пятая шайба столичной команды получилась самой курьёзной в её матче. Она влетела в ворота «Коламбуса» в результате действий игрока «мундиров» Дина Кукана. Швейцарский защитник подобрал шайбу на своём пятаке, совершил неосторожное действие клюшкой, в результате которого шайба сорвалась с крюка клюшки и влетела в ворота хозяев. В протоколе матча гол «Вашингтона» записали на Макмайкла.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022