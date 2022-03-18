В матче с «Вашингтоном» защитник «Коламбуса» Дин Кукан отправил шайбу в свои ворота

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2
В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Мартин Фегервары, Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири и Евгений Кузнецов. Пятая шайба столичной команды получилась самой курьёзной в её матче. Она влетела в ворота «Коламбуса» в результате действий игрока «мундиров» Дина Кукана. Швейцарский защитник подобрал шайбу на своём пятаке, совершил неосторожное действие клюшкой, в результате которого шайба сорвалась с крюка клюшки и влетела в ворота хозяев. В протоколе матча гол «Вашингтона» записали на Макмайкла.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
- 18 марта 2022
-
06:47
-
06:46
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:24
-
06:20
-
06:03
-
05:57
-
05:28
-
05:20
-
05:02
-
04:59
-
04:46
-
04:46
-
04:34
-
03:39
- 17 марта 2022
-
23:30
-
22:55
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
21:50
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:13
-
19:57
-
19:54
-
19:20
-
19:06
-
19:02
-
18:38
-
18:30
-
18:23