В матче с «Вашингтоном» защитник «Коламбуса» Дин Кукан отправил шайбу в свои ворота

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2

В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Мартин Фегервары, Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири и Евгений Кузнецов. Пятая шайба столичной команды получилась самой курьёзной в её матче. Она влетела в ворота «Коламбуса» в результате действий игрока «мундиров» Дина Кукана. Швейцарский защитник подобрал шайбу на своём пятаке, совершил неосторожное действие клюшкой, в результате которого шайба сорвалась с крюка клюшки и влетела в ворота хозяев. В протоколе матча гол «Вашингтона» записали на Макмайкла.

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