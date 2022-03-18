Леон Драйзайтль стал третьим хоккеистом в этом сезоне НХЛ, забросившим 40 шайб в регулярке

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, отметившись голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:1).

Немецкий форвард стал третьим хоккеистом в этом сезоне НХЛ, забросившим 40 шайб в регулярке. Первое место в снайперской гонке продолжает занимать форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 45 точных бросков. Второе место с 40 голами делят Драйзайтль и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. Следом в зачёте снайперов располагаются форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившиеся по 38 раз.

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