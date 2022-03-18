Овечкин обогнал Ролстона и Людвига и сравнялся с Нуиндайком по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 86-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, приняв участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1257-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он превзошёл результат завершивших карьеру Брайана Ролстона и Крэйга Людвига (по 1256 матчей). Заодно российский нападающий повторил результат Джо Нуиндайка (1257) и действующего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера (1257) по количеству матчей в НХЛ, благодаря чему вышел на 86-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшей целью для Овечкина и продолжающего карьеру Сутера является результат Анри Ришара и Рэя Ферраро (оба — по 1258).