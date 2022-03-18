Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обогнал Ролстона и Людвига и сравнялся с Нуиндайком по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин обогнал Ролстона и Людвига и сравнялся с Нуиндайком по сыгранным матчам в НХЛ
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 86-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, приняв участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1257-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он превзошёл результат завершивших карьеру Брайана Ролстона и Крэйга Людвига (по 1256 матчей). Заодно российский нападающий повторил результат Джо Нуиндайка (1257) и действующего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера (1257) по количеству матчей в НХЛ, благодаря чему вышел на 86-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшей целью для Овечкина и продолжающего карьеру Сутера является результат Анри Ришара и Рэя Ферраро (оба — по 1258).

Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022