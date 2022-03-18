Овечкин до минимума сократил отставание от Гартнера по результативным передачам в НХЛ
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2), став автором гола и результативной передачи.
В этом матче российский нападающий отметился 626-й результативной передачей за карьеру в НХЛ, благодаря чему до минимума сократил отставание от Майка Гартнера (627) по этому показателю. На данный момент Овечкин продолжает располагаться на 83-м месте за карьеру в лиге по голевым передачам, тогда как преследуемый им Гартнер занимает 82-е место.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 60 матчах, в которых забросил 38 шайб и сделал 36 результативных передач при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.
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