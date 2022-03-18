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Барзал — о Сорокине: сумасшедшая реакция. Такой сейв могли сделать два или три вратаря

Барзал — о Сорокине: сумасшедшая реакция. Такой сейв могли сделать два или три вратаря
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) прокомментировал эффектный сейв голкипера своей команды Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу после броска нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

«Вы смеётесь? Сумасшедшая гибкость, сумасшедшая реакция. Наверное, такой сейв смогли бы сделать два или три вратаря в лиге, и Сорокин – один из них. Наша «скамейка» получила мощный заряд энергии. Мы знаем, что вокруг Игоря Шестёркина много хайпа, о нём говорят как о кандидате на «Харт Трофи» и так далее, но за нас играют два вратаря, которые дают нам шанс на победу в каждом матче», — заявил Барзал.

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