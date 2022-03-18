Барзал — о Сорокине: сумасшедшая реакция. Такой сейв могли сделать два или три вратаря
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) прокомментировал эффектный сейв голкипера своей команды Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу после броска нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.
«Вы смеётесь? Сумасшедшая гибкость, сумасшедшая реакция. Наверное, такой сейв смогли бы сделать два или три вратаря в лиге, и Сорокин – один из них. Наша «скамейка» получила мощный заряд энергии. Мы знаем, что вокруг Игоря Шестёркина много хайпа, о нём говорят как о кандидате на «Харт Трофи» и так далее, но за нас играют два вратаря, которые дают нам шанс на победу в каждом матче», — заявил Барзал.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:12
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:40
-
07:31
-
07:30
-
07:24
-
07:21
-
07:14
-
07:10
-
07:03
-
06:47
-
06:46
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:24
-
06:20
-
06:03
-
05:57
-
05:28
-
05:20
-
05:02
-
04:59
-
04:46
-
04:46
-
04:34
-
03:39
- 17 марта 2022
-
23:30
-
22:55
-
22:43
Партнерский контент