Барзал — о Сорокине: сумасшедшая реакция. Такой сейв могли сделать два или три вратаря

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) прокомментировал эффектный сейв голкипера своей команды Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу после броска нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

«Вы смеётесь? Сумасшедшая гибкость, сумасшедшая реакция. Наверное, такой сейв смогли бы сделать два или три вратаря в лиге, и Сорокин – один из них. Наша «скамейка» получила мощный заряд энергии. Мы знаем, что вокруг Игоря Шестёркина много хайпа, о нём говорят как о кандидате на «Харт Трофи» и так далее, но за нас играют два вратаря, которые дают нам шанс на победу в каждом матче», — заявил Барзал.