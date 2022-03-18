Александр Овечкин – третья звезда матча «Коламбус» – «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.



Российский нападающий Александр Овечкин был признан третье звездой матча. Форвард забил гол и отдал одну голевую передачу. Вторым стал канадский нападающий гостей Энтони Манта, который оформил дубль. Первым же стал чешский голкипер Витек Ванечек, который совершил 39 сейвов.



На счету Овечкина теперь 768 заброшенных шайб в лиге, второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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