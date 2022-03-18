Кузнецов четвёртый раз за карьеру забросил 20 шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов установил окончательный счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). Благодаря этому голу российский форвард четвёртый раз за карьеру достиг отметки 20 шайб в сезоне НХЛ.

На счету Евгения стало 60 (20+40) очков в 59 матчах нынешнего сезона. Личный снайперский рекорд воспитанник челябинского хоккея установил в сезоне-2017/2018, когда забросил 27 шайб, сыграв 79 матчей в регулярке. Нынешний сезон девятый в заокеанской карьере Кузнецова.

Сегодня Кузнецов (17:56, 4:43 – в большинстве, 3:43 – в меньшинстве, показатель полезности «-1») реализовал единственный бросок в створ ворот. На вбрасываниях выиграл 38% попыток (3 из 8).