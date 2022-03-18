«Невероятно грандиозный сейв». Ведущий ESPN — о спасении Сорокина в игре с «Рейнджерс»

Бывший вратарь, а ныне ведущий ESPN Брайан Буше поделился мнением о сейве российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).
«Не знаю, как он сохранил концентрацию на шайбе, падая назад. Невероятно грандиозный сейв», — цитирует Буше The Athletic.
В прошедшей встрече Сорокин сумел отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, став первой звездой матча. В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 40 проведённых матчей, процент отражённых бросков — 92,6%, коэффициент надёжности — 2,30.
После 61 матча «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции. На их счету 81 очко. «Айлендерс» (58) располагается на десятой строчке, имея в своём активе 59 баллов.
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