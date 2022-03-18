Давыдов: «Динамо» нужно выйти на 2-ю игру с ЦСКА с остервенением, как в конце 1-го матча

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал итоги первого матча между «Динамо» и ЦСКА (2:3) во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Думаю, что счёт по игре. Армейцы выглядели немного свежее и лучше двигались, больше владели шайбой и инициативой.



К сожалению, это не сюрприз. „Динамо“ после двух поражений на старте затянуло серию с „Северсталью“ до семи матчей, а ЦСКА хватило для победы над „Локомотивом“ лишь четырёх игр. Так армейцы получили лишнюю неделю для подготовки, которая при правильном тренировочном процессе только в плюс.



Другой фактор — легионеры. У ЦСКА в последнее время не было потерь, а „Динамо“ после серии с Череповцом лишилось Петерсcона и О'Делла. По шведу можно поспорить, а вот канадец был очень полезен, в том числе в черновой работе в звене с Шипачёвым. Это потеря.



У ЦСКА в атаке не было шведов? Тут немного другая ситуация, шведы ушли из ЦСКА ещё во время Олимпиады, было время перестроиться. А в случае с „Динамо“ состоялся седьмой матч с „Северсталью“ — и раздевалка прямо перед ЦСКА опустела, пошла вынужденная перестройка всех сыгранных линий. Такие потери давят, особенно в плане психологии.



Ожидал увидеть в воротах Ерёменко, который уверенно завершал предыдущую серию. Однако мы решили поменять победный состав — и вышел Бочаров. Но я не хотел бы спорить с выбором тренеров, они знают то, что не знают люди вне команды. Значит, были какие-то причины.



Мне очень понравилась игра Бочарова в ближнем бою, но вот с бросками со средней дистанции он справился не безупречно. Вторую и особенно третью, победную, шайбу Слепышева в идеале можно было бы зацепить. Но все равно надо поддержать Бочарова. Хотелось бы, чтобы защитники больше ему помогали. С симпатией отношусь к Миронову, но вчера он допускал те ошибки, которые не имеет права допускать защитник уровня сборной России.



Мне понравилась концовка первого матча. Тренеры вовремя заменили вратаря, вшестером бело-голубые создали панику у ворот Федотова, красивую шайбу забросил капитан Шипачёв. Были моменты и сравнять счёт, ЦСКА вдруг потерялся.



Надо чтобы вот с таким настроением и остервенением „Динамо“ вышло на вторую игру. И это в традициях нашего клуба», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.