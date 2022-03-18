Экс-голкипер — о сейве Сорокина: безумие! Потеряв равновесие, он не упускал шайбу из виду

Экс-голкипер клубов Национальной хоккейной лиги Мартин Бирон поделился эмоциями от сейва российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс (2:1).
«Безумие! Он настроился на бросок (Ватрано), потерял равновесие, когда тот делал пас, но ни на мгновение не терял из виду шайбу. Он всё время удерживал взгляд на ней, дав себе крохотный шанс – но всё-таки шанс – сделать сейв», — приводит слова Бирона The Athletic.
Напомним, Сорокин стал первой звездой прошедшей встречи, отразив 29 бросков по своим воротам.
»Айлендерс" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. В следующей встрече подопечные Барри Тротца сыграют дома с «Даллас Старз» (19 марта, 21:00 мск).
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