Экс-голкипер — о сейве Сорокина: безумие! Потеряв равновесие, он не упускал шайбу из виду

Экс-голкипер клубов Национальной хоккейной лиги Мартин Бирон поделился эмоциями от сейва российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс (2:1).



«Безумие! Он настроился на бросок (Ватрано), потерял равновесие, когда тот делал пас, но ни на мгновение не терял из виду шайбу. Он всё время удерживал взгляд на ней, дав себе крохотный шанс – но всё-таки шанс – сделать сейв», — приводит слова Бирона The Athletic.



Напомним, Сорокин стал первой звездой прошедшей встречи, отразив 29 бросков по своим воротам.



»Айлендерс" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. В следующей встрече подопечные Барри Тротца сыграют дома с «Даллас Старз» (19 марта, 21:00 мск).