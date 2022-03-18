Ватрано — об игре с Панариным: особенный талант. Он сам найдёт тебя и отдаст шайбу
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Фрэнк Ватрано рассказал о совместной игре с российским одноклубником — Артемием Панариным.
«Невероятный игрок. Я всегда наблюдал за ним, ещё до того, как он пришёл в лигу. Даже играя против него я понимал, что это особенный талант. С ним легко играть, просто нужно раскрыться. Он сам найдёт тебя и отдаст шайбу», — приводит слова Ватрано официальный сайт «Рейнджерс».
28-летний американец в текущем сезоне провёл 50 матчей, в которых набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности "-2". На счету Панарина 56 проведённых встреч, он забросил 16 шайб и отдал 55 голевых передач при общей полезности "+6".
«Рейнджерс» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 балл после 61 встречи.
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