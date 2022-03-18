«Сибирь» подписала новый контракт с 21-летним форвардом Дубакиным

Новосибирская «Сибирь» на официальном сайте сообщила о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим Сергеем Дубакиным.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности "+3". В плей-офф Дубакин не провёл ни одной встречи.



Всего в КХЛ на его счету 37 матчей, в которых он набрал 3 (1+2) очка при полезности "-1".



«Желаем форварду прогресса и много игрового времени», — говорится в сообщении клуба.



Напомним, «Сибирь», завершившая регулярный чемпионат на шестом месте, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на Востоке уступила в серии «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.