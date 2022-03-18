«Сибирь» подписала новый контракт с 21-летним форвардом Дубакиным
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Новосибирская «Сибирь» на официальном сайте сообщила о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим Сергеем Дубакиным.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности "+3". В плей-офф Дубакин не провёл ни одной встречи.
Всего в КХЛ на его счету 37 матчей, в которых он набрал 3 (1+2) очка при полезности "-1".
«Желаем форварду прогресса и много игрового времени», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, «Сибирь», завершившая регулярный чемпионат на шестом месте, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на Востоке уступила в серии «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.
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