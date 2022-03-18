ФХР обжаловала решение ИИХФ об отстранении России от соревнований и лишении МЧМ-2023

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала заявление, касающееся санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).
«17 марта поздно вечером Федерация хоккея России в соответствии с установленной Международной федерацией хоккея процедурой направила в Дисциплинарный комитет организации жалобу на вынесенное решение Совета ИИХФ.
Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.
Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам.
Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью», — говорится в заявлении.
- 18 марта 2022
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