ФХР обжаловала решение ИИХФ об отстранении России от соревнований и лишении МЧМ-2023

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала заявление, касающееся санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«17 марта поздно вечером Федерация хоккея России в соответствии с установленной Международной федерацией хоккея процедурой направила в Дисциплинарный комитет организации жалобу на вынесенное решение Совета ИИХФ.



Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.



Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам.



Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью», — говорится в заявлении.

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