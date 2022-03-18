Жамнов оценил итоги первого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением о первом матче в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между московскими ЦСКА и «Динамо» (3:2).



«ЦСКА использовали свои моменты. В концовке, когда повели 3:1, чуть расслабились, могли не пропускать второй гол. Первая игра, посмотрим, как дальше всё будет складываться. Было больше остроты в завершении, это дало положительный результат. Даже когда Слепышев забивал, вратарь был закрыт, эти маленькие нюансы дали свои плоды.



Хвалить стоит всех. Когда выигрывают — выигрывает команда. Выделю Федотова, он пару раз выручил, держал команду в игре при счёте 1:1, сыграл важную роль в победе», — приводит слова Жамнова РБК.