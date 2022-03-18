Жамнов оценил итоги первого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо»
Поделиться
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением о первом матче в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между московскими ЦСКА и «Динамо» (3:2).
«ЦСКА использовали свои моменты. В концовке, когда повели 3:1, чуть расслабились, могли не пропускать второй гол. Первая игра, посмотрим, как дальше всё будет складываться. Было больше остроты в завершении, это дало положительный результат. Даже когда Слепышев забивал, вратарь был закрыт, эти маленькие нюансы дали свои плоды.
Хвалить стоит всех. Когда выигрывают — выигрывает команда. Выделю Федотова, он пару раз выручил, держал команду в игре при счёте 1:1, сыграл важную роль в победе», — приводит слова Жамнова РБК.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
12:23
-
12:14
-
11:39
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
09:50
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:12
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:40
-
07:31
-
07:30
-
07:24
-
07:21
-
07:14
-
07:10
-
07:03
-
06:47
-
06:46
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:24
-
06:20
Партнерский контент