И. Гимаев: «Магнитка» играет, а не ждёт ошибок соперника. Это отголоски советского хоккея

Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей СКА — «Спартак» и «Металлург» — «Авангард» в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Сегодня будет интересно посмотреть на СКА – «Спартак», потому что москвичи пропустили первый раунд. Для меня в этой серии не всё очевидно. Думаю, что у СКА может и не сложиться.



«В серии «Авангард» — «Металлург» шансы 50/50. Мне нравится, как играет «Магнитка». Она именно играет в хоккей, а не просто ждёт ошибок соперника. Это какие-то отголоски советского хоккея, а не бей-беги.



Сможет ли «Авангард» играть пятью защитниками? Понятно, что будет тяжело. Но это современный хоккей – здесь много рекламных пауз, судьи просматривают сомнительные моменты по 3-4 минуты. Думаю, что реально играть даже в три пятёрки. Но здесь многое зависит от тактики – как нападающие будут помогать команде», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.