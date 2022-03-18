Скудра: ЦСКА смотрелся солиднее и мощнее «Динамо». Минут 50 – однозначно

Главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра прокомментировал первый матч ЦСКА и московского «Динамо» (3:2) в 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«ЦСКА здорово начал матч с «Динамо», полностью владел инициативой. За первые два периода армейцы могли забить больше. В третьем периоде они где-то потеряли концентрацию, в результате динамовцы заиграли более агрессивно. В концовке встречи отличился Шипачёв, и у «Динамо» был шанс спастись. ЦСКА сам дал этот шанс.
В целом же команда Сергея Фёдорова смотрелась солиднее. Минут 50 – однозначно, более мощно и солидно. У «Динамо» есть сильная группа лидеров: Войнов, Шипачёв, Галиев, Миронов. Мог перевернуть матч Линдберг, да он и во всей серии способен пошуметь. У человека большой опыт, он должен себя показывать. В обеих командах хватает мастеров, от каждого может зависеть судьба этого противостояния», – сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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