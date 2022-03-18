Юрист рассказала, может ли измениться решение об отстранении России после обжалования ФХР

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала подачу Федерацией хоккея России (ФХР) обжалования на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) по поводу введения санкций, применённых к национальным и клубным российским командам.
Сначала надо пройти внутреннюю процедуру — подать жалобу в саму Федерацию, если такая процедура возможна. Потому что CAS — это окончательная инстанция. Туда можно пойти уже только после того, как будут испробованы все внутренние варианты обжалования решения. Так что ФХР всё правильно сделала.
Шансы оценивать тяжело. Но я считаю, если ты недоволен решением, то всегда надо обжаловать. Всегда есть шанс, что решение изменится. Тем более — данное решение вынесено на субъективных основаниях, поэтому, возможно, другие арбитры подойдут по-другому субъективному взгляду. Всегда надо стараться бороться за смягчение, как минимум", — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 марта 2022
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