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Юрист рассказала, может ли измениться решение об отстранении России после обжалования ФХР

Юрист рассказала, может ли измениться решение об отстранении России после обжалования ФХР
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Юрист Анна Анцелиович прокомментировала подачу Федерацией хоккея России (ФХР) обжалования на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) по поводу введения санкций, применённых к национальным и клубным российским командам.

Сначала надо пройти внутреннюю процедуру — подать жалобу в саму Федерацию, если такая процедура возможна. Потому что CAS — это окончательная инстанция. Туда можно пойти уже только после того, как будут испробованы все внутренние варианты обжалования решения. Так что ФХР всё правильно сделала.

Шансы оценивать тяжело. Но я считаю, если ты недоволен решением, то всегда надо обжаловать. Всегда есть шанс, что решение изменится. Тем более — данное решение вынесено на субъективных основаниях, поэтому, возможно, другие арбитры подойдут по-другому субъективному взгляду. Всегда надо стараться бороться за смягчение, как минимум", — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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