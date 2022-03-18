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Каким будет финал Восточной конференции в Кубке Гагарина — 2022?

Каким будет финал Восточной конференции в Кубке Гагарина — 2022?
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В Кубке Гагарина 2022 года проходят серии второго раунда плей-офф в Восточной и Западной конференциях.

В полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги на Востоке вышли «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев» и «Авангард». «Металлург» сыграет в паре с «Авангардом», «Трактор» встречается с «Салаватом» (счёт в серии 0-1).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Каким будет финал Восточной конференции в Кубке Гагарина — 2022?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

В полуфинальных парах Запада встречаются СКА и «Спартак», а также ЦСКА и московское «Динамо» (счёт в серии 1-0).

Сегодня, 18 марта, «Металлург» сыграет дома с «Авангардом» (начало — в 17:00 мск), а питерские армейцы примут «Спартак» (19:30 мск).

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