В Кубке Гагарина 2022 года проходят серии второго раунда плей-офф в Восточной и Западной конференциях.
В полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги на Востоке вышли «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев» и «Авангард». «Металлург» сыграет в паре с «Авангардом», «Трактор» встречается с «Салаватом» (счёт в серии 0-1).
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Каким будет финал Восточной конференции в Кубке Гагарина — 2022?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
В полуфинальных парах Запада встречаются СКА и «Спартак», а также ЦСКА и московское «Динамо» (счёт в серии 1-0).
Сегодня, 18 марта, «Металлург» сыграет дома с «Авангардом» (начало — в 17:00 мск), а питерские армейцы примут «Спартак» (19:30 мск).
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