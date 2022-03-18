Вайсфельд: если хотим сделать сильную лигу — Евротур должен идти по остаточному принципу

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об отстранении сборной России на два года от участия в Евротуре.
«С моей точки зрения, история следующая. Со спортивной стороны Евротур, возможно, нужен, но большого интереса не представляет. Финансовый аспект – да, есть возможность заработать деньги, в ФХР об этом говорили. Международный опыт тоже нужен, но надо понять, какие задачи мы преследуем. Если хотим сделать сильную лигу – то Евротур должен идти по остаточному принципу.
Я считаю, что самой главной, если мы хотим поднять уровень хоккея в стране, должна быть лига. Всё остальное – второстепенно. К тем же чемпионатам мира нужно относиться так же, как канадцы: кто свободен, тот и едет. Не нужно ради международных соревнований останавливать внутренние. Иначе мы вообще никогда не получим зрителей на хоккее. А вообще это неправильно, что ведущую в хоккее страну отстраняют от соревнования. ФХР правильно делает, что борется и подаёт апелляции, рано или поздно вопрос решится», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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