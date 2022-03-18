Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: если хотим сделать сильную лигу — Евротур должен идти по остаточному принципу

Вайсфельд: если хотим сделать сильную лигу — Евротур должен идти по остаточному принципу
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об отстранении сборной России на два года от участия в Евротуре.

«С моей точки зрения, история следующая. Со спортивной стороны Евротур, возможно, нужен, но большого интереса не представляет. Финансовый аспект – да, есть возможность заработать деньги, в ФХР об этом говорили. Международный опыт тоже нужен, но надо понять, какие задачи мы преследуем. Если хотим сделать сильную лигу – то Евротур должен идти по остаточному принципу.

Я считаю, что самой главной, если мы хотим поднять уровень хоккея в стране, должна быть лига. Всё остальное – второстепенно. К тем же чемпионатам мира нужно относиться так же, как канадцы: кто свободен, тот и едет. Не нужно ради международных соревнований останавливать внутренние. Иначе мы вообще никогда не получим зрителей на хоккее. А вообще это неправильно, что ведущую в хоккее страну отстраняют от соревнования. ФХР правильно делает, что борется и подаёт апелляции, рано или поздно вопрос решится», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Сборную России изолировали от Евротура. Кажется, нашему хоккею так будет только лучше Сборную России изолировали от Евротура. Кажется, нашему хоккею так будет только лучше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022