«Пустая трата времени». Сушинский — о решении ФХР обжаловать санкции со стороны ИИХФ

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подачу Федерацией хоккея России (ФХР) обжалования на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) по поводу введения санкций, применённых к национальным и клубным российским командам.
«Это пустая трата времени. Сейчас нет никаких шансов на какие-то смягчения. Понятно, что надо пытаться, но мне кажется, что нужно было чуть потянуть время. Это надо делать, когда всё вокруг чуть успокоится. Тогда и разум восторжествует», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.
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