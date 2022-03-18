Хартли — о серии с «Металлургом»: мы принимаем вызов сыграть с лучшей командой регулярки

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом».



«Если сравнить „Ак Барс“ и „Металлург“, можно отметить, что у этих команд разный стиль. В плей-офф цель всегда одна — нужно добывать победы. И здесь у нас всё так же, как в серии против Казани: отличный клуб-соперник, прекрасная арена. У нас давнее противостояние, в прошлом сезоне мы уже встречались. Не думаю, что будет много изменений в командах. Культура соперничества останется прежней.



Важно не только понимать суть момента, в котором ты находишься, но также наслаждаться им! Мы целый год работали для того, чтобы выйти в плей-офф и играть во втором раунде. Мы принимаем вызов, нам предстоит играть с лучшей командой регулярки, самой стабильной командой сезона. Они заслужили первое место в регулярном чемпионате и преимущество своего поля. Но в то же время — как им, так и нам необходимы четыре победы. Так давайте сбросим шайбу и узнаем, кто лучше!», — сказал Хартли в видео, опубликованном на YouTube-канале «Авангарда».