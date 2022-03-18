Ларсен снял вратаря за 13 минут до конца матча. «Вашингтон» забил 6-й гол через 11 секунд

«Коламбус Блю Джекетс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.
Главный тренер «мундиров» Брэд Ларсен снял голкипера Элвиса Мерзликина за 13 минут до окончания третьего периода, при счёте 5:2 в пользу «Кэпиталз». «Коламбус» пропустил ещё две шайбы, одна из которых была забита в пустые ворота. Через 11 секунд после появления шестого полевого игрока шайбу забросил Конор Шири.
Отметим, что в начале матча место в воротах «Блю Джекетс» занимал Йоонас Корписало, которого на 22-й минуте при счёте 0:3 заменил Мерзликин.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз» (19 марта, 2:00 мск), а «Коламбус» встретится с «Сент-Луис Блюз» (20 марта, 0:00 мск).
- 18 марта 2022
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