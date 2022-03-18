Болельщики «Коламбуса» освистывали Овечкина каждый раз, когда форвард касался шайбы

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был освистан во время матча с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил известный североамериканский обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн на своей странице в «Твиттере».

Журналист отметил, что россиянина освистывали каждый раз, когда он касался шайбы.

Напомним, в ночь с 17 на 18 марта состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2. Овечкин забил 38-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.



В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».