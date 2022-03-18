Болельщики «Коламбуса» освистывали Овечкина каждый раз, когда форвард касался шайбы
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был освистан во время матча с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил известный североамериканский обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн на своей странице в «Твиттере».
Журналист отметил, что россиянина освистывали каждый раз, когда он касался шайбы.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2. Овечкин забил 38-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
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