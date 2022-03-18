Фазеля могут лишить звания почётного президента ИИХФ в случае работы в КХЛ

Член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен прокомментировал информацию о том, что экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель может войти в состав руководителей Континентальной хоккейной лиги.

«Ситуация сейчас такая, что мы обязательно подумаем о том, будет ли Фазель желанным гостем на чемпионате мира. Не думаю, что Фазель приедет в Финляндию. Также сейчас обсуждается вопрос о возможном лишении его звания почётного президента ИИХФ», — приводит слова Хиетанена Ilta-Sanomat.



Рене Фазель в 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, а сложил полномочия в сентябре 2021 года. Также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.