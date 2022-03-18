Игрок «Металлурга» Карри был удалён до конца матча с «Авангардом» на 11-й секунде встречи

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К началу первого периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на 11-й секунде матча канадский форвард «Магнитки» Джон Карри в центре площадки столкнулся с защитником «ястребов» Дамиром Шарипзяновым. Россиянин долгое время не мог подняться со льда. После просмотра судьи выписали Карри удаление до конца матча за удар в область головы и шеи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что омичам потребовалась ровно минута, чтобы открыть счёт. Гол забил Иван Телегин.
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