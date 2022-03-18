Шарипзянов вернулся на лёд после удара Карри и забил второй гол «Авангарда»
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К середине первого периода гости ведут со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 6-й минуте матча при счёте 1:0 шайбу забросил защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов. Николай Прохоркин выдержал паузу и бросил кистями с ползоны. Василий Кошечкин парировал бросок, но Шарипзянов подкараулил отскок, переправив шайбу в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что на 11-й секунде матча Шарипзянов получил мощный удар от Джоша Карри. Канадца удалили до конца встречи.
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