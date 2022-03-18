«Металлург» — «Авангард»: Василия Кошечкина поменяли после четырёх шайб за 15 минут

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К концу первого периода гости ведут со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте матча Николай Прохоркин подхватил шайбу на чужой синей линии, продвинулся вперёд, убрал под удобную руку и резко бросил точно в ближний угол ворот, сделав счёт 4:0. После этого тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить голкипера Василия Кошечкина, пропустившего за 15 минут четыре шайбы, на Ивана Налимова.

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