А. Зайцев — о «5+20» форварду «Магнитки» Карри: удар в голову был, хоть и по касательной

Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод матча второго раунда плей-офф между «Металлургом» и «Авангардом». На 11-й секунде встречи канадский форвард «сталеваров» Джош Карри в центре площадки столкнулся с защитником «ястребов» Дамиром Шарипзяновым и был удалён до конца матча за удар в область головы и шеи.
«На мой взгляд, это чистые «5+20». Судья же не доктор, он не может определить дальнейшую травму. Удар в голову был, хоть и по касательной, судьи его зафиксировали. Тем более они смотрели повтор. А то, что Шарипзянов потом забил, этого судьи не могли определить. Человек мог оказаться в больнице, а мог забросить шайбу. Поэтому и возникает вопрос: а как это Шарипзянов потом умудрился забить?» — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 18 марта 2022
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